Doktorlar 7 yıl ömür biçti, 41 yılı geride bıraktı!

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan, yatağa bağımlı SMA Tip-2 hastası Hatice Özkan, doktorların 7 yıl yaşama şansı vermesine rağmen hayata sıkıca tutundu. Yürüyemeyen, konuşmakta zorlanan, yatağa bağımlı Özkan, eğitim hayatında farklı bölümlerden başarıyla mezun oldu. Evinde kurulu düzenekte optik göz takibi sayesinde çevrim içi yöntemle tüm engelleri aşan Özkan, 2 ön lisans, 3 lisans ve 3 yüksek lisans diploması aldı. Özkan, lisans derecesinde 2 diploma daha almaya hazırlanıyor. Reklamcılık, kamu yönetimi, adalet, sosyoloji gibi pek çok alanda eğitim alan ve başarıya doymayan Özkan, aynı zamanda KPSS'yi kazanarak Trakya Üniversitesi'nde devlet memuru oldu. Yüzde 98 engelli olmasına rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen Özkan'ın hikayesi, yönetmen Murat Erün tarafından çekilen 'Hatice' isimli belgesel filmle beyaz perdeye taşındı.

Akademik başarılarını sıralayan Hatice Özkan, "Anadolu Üniversitesi'nde reklamcılık ve halkla ilişkiler ile iktisat ve kamu yönetimi alanlarında lisans, Atatürk Üniversitesi'nde reklamcılık ve adalet bölümlerinden ön lisans ve şu an devam eden rekreasyon lisans eğitimim var. İstanbul Üniversitesi'nde (AUZEF) halen devam eden çocuk gelişimi bölümlerinden lisans eğitim var. Yurt dışında uzaktan eğitim sistemi ile Türkçe olarak psikoloji alanında olmak üzere yüksek lisans eğitimi aldım. Diğer iki yüksek lisans eğitimimin biri Selçuk Üniversitesi'nde bilgisayarlı öğrenim teknolojileri alanında ve diğeri ise Anadolu Üniversitesi'nde uzaktan eğitim alanında. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Akadema Eğitim Platformu'nda iki eğitimin eğitim danışmanlığını yapmaktayım. Demokrasi Üniversitesi'nde de özel eğitim öğretmenliği öğrencilerine yönelik yaratıcı düşünme eğitimi vermekteyim" diye konuştu.

'FARKLILIKLARA ADAPTE OLDUM'

Yüzde 98 oranında fiziksel engelli olduğunu anlatan Özkan, "Doğuştan beri engelli olduğum için bildiğim tek yaşama biçimi bu şekilde. Hiç yürüyemedim, normal gelişim göstermedim. Farklılıklara bir süre sonra adapte oldum. 20 yaşıma geldiğimde 'Ben de varım' dedim. Öğreniyorum, öğretmeye çalışıyorum. Benim bu süreçte elde ettiğim başarılar bir belgesel filmine konu oldu. Umuyorum ki bir şeyleri fark ettirebilirim. En azından bir farkındalık kapısını aralarız. Hayatımın her noktasında en büyük şansım ailem ve hayatıma dahil olan doğru insanlar oldu. Yaptığım bütün çalışmaları, gözlerimle devam ettirebiliyorum. Optik göz takip cihazı sayesinde pek çok başarıyı kazanıyorum" dedi.

Hatice Özkan'ın annesi Döndü Özkan da "41 senedir mücadele ediyoruz. Kızım mücadeleyi hiç bırakmadı. Kızımızı bu yaşa kadar getirdik. Bundan sonrası da Allah'a kalmış. Rabb'im ömür verirse yaşayacak. Kızımın azmi çok fazla. Biz de onun arkasındayız. Onunla öğrenci oluyoruz" dedi.

Belgesel filmin yönetmeni Murat Erün ise "Hatice'nin öyküsü çok ayrı boyutu olan bir hikaye. Kişisel başarı ve hayatta kalma öyküsünün yanı sıra ailenin tek bir vücut olarak yaşama öyküsü. 81 dakikalık bir belgesel film çektik. Özel gösterimlerde sergileniyor" diye konuştu.

DHA