Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96738
ALTIN
222.777
DOLAR
5.6612
STERLİN
7.3569
EURO
6.5073
Winamp efsanesi bugün resmen geri döndü!
Winamp efsanesi geri döndü!
İşte dünyanın en ince telefonu
İşte dünyanın en ince telefonu
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Tüp bebek ile ilgili doğru sanılan 10 yanlış
Tüp bebek ile ilgili doğru...
Twitter o hesapları kapattı!
Twitter o hesapları kapattı!
banner40

Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

Türkiye'nin 17 ilinde internet üzerinden numara değiştiren programlarla hastane ve adliye veznedarlarının müdürlerinin telefonlarını kendi telefonlarına yükleyerek dolandırıcılık yapan 1’i  kadın 5 kişi yakalandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:28
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

Kendilerine gelen telefonlarda "Kaza yaptım acele para lazım" diyerek yardım isteyen amirlerinin telefon numarasını gören ve hiçbir şeyden şüphelenmeyen veznedarların, istenen miktarda paraları şüphelenmeden verilen hesap numaralarına aktardığı öğrenildi.

Şüphelilerin Nisan ayından bu yana aynı yöntemi kullanarak 850 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Şebekenin çete lideri Kamil A. ve iki adamının bir ay önce yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

108 KİŞİ BAŞVURDU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Nisan ayından bu yana sürdürülen operasyonda yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. 89 mağdurun Cumhuriyet savcılığına, 19’unun da polise başvurması üzerine 11 Nisan 2018 tarihinde soruşturma açılmıştı.

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıkarıldı. Şüpheliler internette numara değiştirme programlarını kullanarak kendi telefonlarına bazı kişilerin telefonlarını yüklüyor ve yüklediği kişi gibi başkalarını arayabiliyordu. Şüpheliler hastane ve adliye veznedarlarını aradıklarında veznedarların telefonlarında amirlerinin kayıtlı numaraları gözüküyordu. Bu yüzden "Kaza yaptım acele para lazım.", "Çocuğum hasta oldu sen bana para gönder gelince ben sana vereceğim" gibi bahanelerle isteklerde bulununca da şüphelenmeden hesap numaralarına istenen parayı gönderiyorlardı. Şüphelilerin aktarılan parayı hemen çektiği, bir kaç saat içinde dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından veznedarların şikayetçi olduğu belirlendi.

17 İLDE YAPMIŞLAR

Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak İstanbul, Çanakkale, Aydın, Erzurum, Trabzon, Denizli’nin aralarında bulunduğu 17 ilde hırsızlık yaptıkları ve 850 bin lira para topladığı öğrenildi.

450 BANKA HESAP KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Polisin önceki gün yaptığı operasyonda olayları gerçekleştirdiği iddia edilen biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte dolandırıcılık olaylarında kullandıkları 450 banka hesap kartı ile 48 adet sahte isimle alınmış telefon numarası ele geçirildi. Öte yandan çete lideri Kamil A. ile 2 adamının bir ay önce düzenlenen operasyonla yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDolandırıcılarYeni YöntemİNTERNETHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum açıklarında 30 kişiyi taşıyan tekne battı
Bodrum açıklarında 30 kişiyi taşıyan tekne battı
Yaya olarak girdiği plajda otopark ücreti ödeyerek çıktı!
Yaya olarak girdiği plajda otopark ücreti ödeyerek çıktı!
Ara Güler hayatını kaybetti
Ara Güler hayatını kaybetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim