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Dolandırıcılık çetesi liderinin masal gibi hayatı

Vatandaşların devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle kandırarak milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin lideri R.T’nin lüks içinde bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 15:04
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Dolandırıcılık çetesi liderinin masal gibi hayatı



Yalova merkezli operasyonda devre mülk sahiplerini hedef alan çeteye yakalandı.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA EVLİLİK TEKLİFİ

Devre mülk sahiplerinin bilgilerini çalan daha sonra özelikle yaşlıları hedefine alan çetenin bugüne kadar milyonlarca liralık vurgun yaptığı tahmin ediliyor.

Çete lideri R.T lüks içindeki yaşamını sosyal medyada gözler önüne seriyor.

Görüntülerde R.T’nin özellikle kız arkadaşını Yalova'dan alarak helikopterler Çırağan Saray’ına götürmesi ve burada evlenme teklif ettiği anlar sosyal medyada dikkati çekiyor.

Devre mülkleri yüksek bedellerde yabancılara satılacağını vaat ederek vatandaşları ağına düşüren dolandırıcılar, satış için internette reklam vereceklerini söyleyerek mağdurlara kredi çektirdiği öğrenildi.

MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Bu ve benzeri yöntemlerle çok sayıda mağdurdan milyonlarca liralık parayı vurgun yapan çete üyelerinin Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.

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