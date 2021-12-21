Künye
Kıbrıs 14
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107

Dolardaki düşüş halay çektirdi!

Döviz kurundaki sert düşüşle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası düşen dolara sevinen Malatya'daki esnaf davul zurnalı halay çekti, dolar yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını söylediler.

21 Aralık 2021 Salı 12:06
294 Okunma
Dolardaki düşüş halay çektirdi!
banner108

Son Dakika. Dolardaki düşüş sonrası esnaf halay çekti. Malatya'da bir araya gelen kayısı esnafı, sabah saatlerinde doların 11 TL’ye kadar gerilemesi ile Malatya’da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterisi yaptı. Bazı vatandaşların dolar yaktığı görüldü.

ERDOĞAN AÇIKLADI, DOLAR ÇAKILDI

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı.

ESNAF, HALAY ÇEKTİ

Dolardaki düşüşün sabah saatlerinde 11 TL’ye kadar gerilemesi ile Malatya’da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterileri yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI TAŞIDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını söylediler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annesi banyo yaptırırken fark etti!
Annesi banyo yaptırırken fark etti!
Akaryakıt zammı geri çekildi
Akaryakıt zammı geri çekildi
Yılmaz: Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı
Yılmaz: Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim