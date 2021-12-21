Dolardaki düşüş halay çektirdi!

Döviz kurundaki sert düşüşle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası düşen dolara sevinen Malatya'daki esnaf davul zurnalı halay çekti, dolar yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını söylediler.