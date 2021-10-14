Dolardan yeni rekor: 9,20'yi gördü

T.C. Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınmalarının ardından yükselişe geçen dolar yeniden rekor kırarak 9,20'yi test etti.