Doların rekor kırması Apple'ı harekete geçirdi! Resmi internet sitesindeki satışlar durduruldu

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası döviz kurundaki hareketlilik devam ediyor. Özellikle doların TL karşısında gün içinde 2 TL'ye yakın değer kazanmasının ardından çeşitli teknolojik ürünlerdeki fiyat artışı da merak edilmeye başlandı.

Apple'ın resmi sitesinde iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışları akşam saatlerinde durdu. Siteden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra son olaraksepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşılaştılar.