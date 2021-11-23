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Doların rekor kırması Apple'ı harekete geçirdi! Resmi internet sitesindeki satışlar durduruldu

Doların rekor seviyeye çıkıp daha sonra dalgalanma seyrine girmesi ithal edilen ürünleri de etkilemeye başladı. Teknoloji devi Apple Türkiye, resmi internet sitesinden yaptığı satışları durdurdu. Apple'ın bu hamlesi "Ürünlere zam gelecek" iddialarını kuvvetlendirdi.

23 Kasım 2021 Salı 21:22
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Doların rekor kırması Apple'ı harekete geçirdi! Resmi internet sitesindeki satışlar durduruldu
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Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası döviz kurundaki hareketlilik devam ediyor. Özellikle doların TL karşısında gün içinde 2 TL'ye yakın değer kazanmasının ardından çeşitli teknolojik ürünlerdeki fiyat artışı da merak edilmeye başlandı.

Apple'ın resmi sitesinde iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışları akşam saatlerinde durdu. Siteden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra son olaraksepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşılaştılar.

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