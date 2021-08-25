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Domuz sandığı arkadaşını av tüfeğiyle vurdu

İzmir'in Tire ilçesinde iddialara göre Faruk Özkan ve İlhami G.incir bahçesine dadanan domuzları avlamak için araziye çıktı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:12
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Domuz sandığı arkadaşını av tüfeğiyle vurdu

Yine iddialara göre arkadaşı, yerini değiştiren Faruk Özkan'ı domuz sandığı için av tüfeğiyle vurdu.

Tire ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi Tellibağ mevkiinde meydana gelen olayda Eğridere'de çiftçilikle geçinen Faruk Özkan (26) ile İlhami G. (38), incir bahçelerine dadanan domuzları avlamak için araziye çıktı. İddiaya göre, Faruk Özkan ile İlhami G., arazinin farklı noktalarına konuşlanarak domuz beklemeye başladı. Bir süre sonra Faruk Özkan, yerini değiştirmek istedi.

YERİNİ DEĞİŞTİRİNCE DOMUZ SANDI

Yakınındaki bir hareket olduğunu fark eden İlhami G. ise hemen silahına sarıldı ve domuz sandığı arkadaşı Faruk Özkan'a otomatik av tüfeğiyle bir el ateş etti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özkan, vücuduna isabet eden kurşunla birlikte yere yığıldı. Durumu fark eden İlhami G. ise hemen köy muhtarını ve sağlık ekiplerini aradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza kurşunuyla arkadaşının ölümüne yol açan İlhami G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmanın olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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