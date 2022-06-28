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Dostluk Grubu Heyeti, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından kabul edildi

28 Haziran 2022 Salı 14:33
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Dostluk Grubu Heyeti, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından kabul edildi
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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığı’ndaki Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Ankara’da temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kabulde Canaltay’ın yanısıra UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.

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