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Döviz büroları protesto için 4 Kasım'da kepenk indirecek

Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesine tepkili olan döviz büroları protesto için kepenk indirmeye hazırlanıyor. 4 Kasım'da protesto amacıyla geçici süre kepenk indirilecek.

27 Ekim 2021 Çarşamba 12:57
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Döviz büroları protesto için 4 Kasım'da kepenk indirecek
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Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılmıştı.

Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olmuştu.

Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Döviz
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