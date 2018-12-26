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''Drift" yapan alkollü sürücünün ehliyetine 13 yıl el konuldu

Eskişehir'de alkollü halde kullandığı aracıyla ''drift'' yaptığı belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira ceza kesildi. Ehliyetine 13 yıl el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:51
''Drift" yapan alkollü sürücünün ehliyetine 13 yıl el konuldu

Eskişehir'de, alkollü halde kullandığı aracıyla ''drift'' yaptığı belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira ceza uygulandı. 

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, bir otomobilin sürücüsünün ''drift'' yaptığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye gitti. 

Kısa sürede yakalanan sürücünün 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi. 

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Sürücüye 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve ''drift'' yapmaktan 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine de ilgili kanunlar gereği 2031 yılına kadar el konuldu. 

Araç ise 60 gün trafikten men edildi.

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EskişehirDriftAlkollü SürücüEhliyetTürkiyeHaber
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