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DSİ: Çalışmalara, Cuma günü yeniden başlanması hedefleniyor

Cuma sabah saatleri itibarıyla çalışmalara yeniden başlanması kararı alındı

30 Eylül 2020 Çarşamba 11:33
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DSİ: Çalışmalara, Cuma günü yeniden başlanması hedefleniyor

Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı…

Açıklamada, KKTC’ye içme-kullanma ve sulama suyu temin eden Su Temin Projesi kapsamındaki hattın deniz geçişi kesimindeki arızanın giderilmesi için uygulanan yoğun çalışma programına devam edildiği belirtildi. Açıklamada, “Deniz üzerindeki çalışma bölgesinde olumsuz hava şartları devam etmiş, bütün zorlamalara rağmen çalışma süresi günde 3-4 saatten öteye geçememiştir. 28 Eylül günü öğlen saatlerinde havanın daha da kötüleşmesiyle birlikte tamamen bekleme konumunda kalınmıştır” denildi.

Açıklamada, hava şartlarının olumsuz seyredeceği bu süreçte deniz yüzeyinde çalışması devam eden boru hattının güvenliği için yüksek hasar görme riski oluşacağından son aşamaya gelmiş hattın zarar görmemesi için şartlar düzelene kadar bekleme konumunda kalınması yönünde karar alındığı belirtildi.

“Hava muhalefetinin geçmesini müteakip cuma sabah saatleri itibarıyla çalışmalara yeniden başlanması, boru hattı çalışmalarının en hassas kısmı olan son birleştirme ve hattın havasının alınarak nihai yerleştirme işlemlerinin tamamlanması hedeflenmiştir” denilen açıklamada meteorolojik hava koşullarının müsaitliği ölçüsünde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hatta su verme denemelerine başlanacağı ifade edildi. 

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