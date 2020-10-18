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DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL, ERSİN TATAR'I TEBRİK ETTİ

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

18 Ekim 2020 Pazar 21:40
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DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL, ERSİN TATAR'I TEBRİK ETTİ

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

DSP'den yapılan açıklamada, Aksakal'ın Tatar'ın seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladığı belirtildi.

Tatar'ı kutlayan Aksakal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün gerçekleştirilen seçimlerde KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi kutluyorum. KKTC'nin uluslararası camiada da tanınması konusundaki kararlılığınız, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkıyla gönül gönüle, omuz omuza bir süreci başarıyla yöneteceğinize olan inancımı ifade ederken yeni dönemde çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum. Yaşasın KKTC ve Türkiye halklarının kardeşliği."

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