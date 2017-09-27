Dudaklarına inşaat silikonu enjekte edilmiş

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtan sahte estetikçiye dudaklarına silikon yaptıran Güllü Sel, doktorlardan dudaklarına inşaat silikonu enjekte edildiğini öğrendiğini ve ameliyat olacağını belirtti.

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtan sahte estetikçiye dudaklarına silikon yaptıran Güllü Sel, "Dudaklarımda inşaat silikonu varmış bunu acı bir şekilde öğrendim ameliyat olmam gerekiyor" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Adana'da sigortacılık işiyle uğraşan Sel, yaklaşık 6 ay önce kendisini doktor olarak tanıtan sahte estetikçi Soner G.'ye dudaklarına silikon yaptırdı. Ancak daha sonra Soner G.'nin yine dudaklarına silikon yaptığı hemşire Merve Keleş'in rahatsızlanması ve dudaklarının aşırı derecede şişmesiyle Soner G.'nin doktor olmadığı, aslında kuaför olduğu ortaya çıkınca, Gülle Sel ve diğer mağdurlar şikayetçi oldu.

İlk başlarda Sel'in dudaklarında herhangi bir problem yoktu ancak gün geçtikçe Sel'in dudaklarında misket büyüklüğünde sertlikler oluşmaya başladı. Sel'in alt dudağında iki üst dudağında ise iki olmak üzere dört tane misket büyüklüğünde sert bir cisim oluştu. Sel, bu durumdan kurtulmak için doktorlara gitti ancak hiçbir doktor ameliyata yanaşmadı. Sel bu durumu sosyal medya hesabından yazınca Mersin'den bir kadın kendisine de Soner G.'nin dudak silikonu yaptığını bu nedenle İstanbul'da bir doktora gidip ameliyat olduğunu kaydetti.