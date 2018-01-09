Düğün fotoğrafı çekilirken gelin arabası soyuldu!

Adana’da düğün öncesi fotoğraf çekimine giden çiftin gelin arabasından kolye ve cep telefonu çalındığı öne sürüldü.



Alınan bilgiye göre, Seçkin ve Büşra Aslan çifti, düğün öncesi doğal ortamda fotoğraf çektirmek için otomobilleriyle Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne gitti.

Çift, fotoğraf çekiminin ardından otoparka park ettikleri gelin aracının ön camının kırıldığını fark etti.



Aracı kontrol eden Aslan çifti, içinde altın kolye ve cep telefonu bulunan çantanın çalındığını gördü.

En mutlu günlerinin öncesi üzüntü yaşayan gelini, müstakbel eşi Seçkin Aslan teselli etmeye çalıştı.



Aslan çifti, hırsızlıkla ilgili polise başvurmadı.​