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Düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen genç kızın çeyizi yanarak kül oldu. Fatma Tan, "Düğünümüz olacaktı. Şu an ne olur bilmiyorum. Çeyizlerim yandı kül oldu. Baba ocağım yandı. Hiçbir anımız, fotoğraf karemiz, eşyamız kullanılabilir durumda değil. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:39
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Düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu

Mersin'in Silifke ilçesindeki yangın sadece ormandaki ağaçları değil, o bölgede yaşayan insanların hayatlarını ve umutlarını da küle çevirdi.

İlçeye bağlı Boğsak, Akdere, Yeşilovacık ve Hırmanlı mahallelerinde 4 gün sürdükten sonra kontrol altına alınan yangın sırasında annesi Eşe Fatma Tan, babası Yusuf Tan ve kardeşi Ayşegül Tan ile birlikte evlerinde bulunan Fatma Tan, yangının büyümesi ile birlikte evlerini bırakarak yangın yerinden uzaklaşarak yakınlarının yanına geçtiler.

Yangından bir gün sonra eve gelen Fatma Tan, evleri ile birlikte çeyizinin yandığını gördü.

Gözyaşlarına hakim olamayan Fatma Tan ve ailesi 4 gündür yakınlarının yanında kalıyor. 1 ay sonra düğün yapacak olan Fatma Tan'ın hayalleri küle döndü.

Yangından kaçarken üzerlerine hiçbir şey alamayan Tan ailesine komşuları ve yakınları giyecek verdi. Evlerinin önünde bekleyen Tan ailesi şimdi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Üniversite mezunu Fatma Tan, “Evimiz yandı. Her şeyimiz bitti kül oldu. Anılarımız eşyalarımız yangında kül oldu. 1 ay sonra düğünüm vardı. Eşyalarım çeyizim hazırdı. Evimi düzecektim. Ama kendi oturduğum büyüdüğüm ev yok oldu" dedi.

Anahtar Kelimeler:
MersinDüğünYangın
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