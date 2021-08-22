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Düğün yemeği 40 kişiyi zehirledi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğünde dağıtılan tavuk pilavdan yiyen yaklaşık 40 kişi zehirlendi. Onlarca kişi ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

22 Ağustos 2021 Pazar 12:02
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Düğün yemeği 40 kişiyi zehirledi

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Nusretiye Mahallesinde meydana geldi. Kıyar ailesinin Derbent’te ki düğün cemiyetinin ardından misafirlere evde tavuk pilav ikram etti. İkram edilen yemeğin ardından bir süre sonra mide bulantısı ve kusma başlayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Kendilerini daha iyi hissedenler araçlarla hastaneye giderken, durumları kötü olanlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi gıda zehirlenmesi yaşayan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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