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Düğünde büyük kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada onlarca kişi birbirine girdi. Savaş alanına dönen salonda sandalyeler havada uçuşurken, 24 kişi aldığı darbelerle yaralandı.

06 Şubat 2022 Pazar 21:24
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Düğünde büyük kavga: Ortalık savaş alanına döndü
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Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkı’ndaki bir düğün salonunda akşam saatlerinde kavga çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada düğün salonu savaş alanına döndü.

Sakarya&#39;da düğünde büyük kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Taraflar tekme- yumruk kavga ederken, birbirlerinin üzerine sandalyeleri fırlattı. Sandalyeler havada uçuşurken, salonda polislerin geldiği yönünde anonslar yapıldı.

Bir türlü sakinleşmeyen taraflar tekme- yumruk kavga etmeye devam etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışanların da üzerlerine sandalyeler fırlatıldı.

Sakarya&#39;da düğünde sandalyeler havada uçuştu: 24 yaralı - Yeni Şafak

İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan çok sayıda kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga anları ise cep telefonları ile görüntülendi. 

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

Anahtar Kelimeler:
SakaryaErenlerDüğünde Kavga
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