Düğünde ilginç görüntüler!

Karabük'te, bir düğün salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.

Karabük'te Yunus Emre Uslanmaz ile Ezgi Uslanmaz çiftinin düğününde alınan tedbir davetlilerin ilk başta şaşırtsa da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler mutlu etti. Düğünde sosyal mesafe kuralına uyularak takılar gelin damat yerine gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takıldı. Düğüne gelen davetliler gelin ile damada temasta bulunmadan tebrik etti.

Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, "Düğün salonumuzun kapasitesi bin kişi ama bu süreçte 300 kişiye düşürdük. Sosyal mesafe açılarını, masalar arası mesafeleri ayarladık. Kapı girişlerinde ateş kontrolü yapılıyor, el dezenfektanı veriliyor, maskesi olmayan misafirlerimize maske veriyoruz. Genelgeye göre takı takmak yasak. Kutu veya sandık içerisine konulması gerekiyor. Türk gelenek ve göreneklerinde geline ve damada takı takıldığı için kutu bize biraz tuhaf geldi. Nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşündük. Kendi aramızda konuşurken ortağım böyle bir fikir sundu, bize de uygun geldi. Hem sosyal mesafeyi koruyoruz hem de gelin ile damada takı takılıyormuş gibi bir ortam oluştu.” diye konuştu.

DHA