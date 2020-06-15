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Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem

Türkiye Bingöl'de dün 5.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesi, bu sabah da 5.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 10:32
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Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.51’de meydana geldi. Yerin 7.01 büyüklüğünde olan deprem, Karlıova ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçeler ile Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DÜN 5.7 İLE SALLANMIŞTI

Aynı bölge, dün saat 17.24'te de 5.7 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Karlıova ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıktaki Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkılmış, göçük altında kalan güvenlik korucusu Cengiz Pullu şehit olmuştu. Depremde 18 kişi de yaralanmıştı.

BAZI KÖYLERDE HASARA YOL AÇTI

Dün meydana gelen deprem; başta ilçeye bağlı Elmalı köyü olmak üzere bazı köylerde hasara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte bölgeye giderek incelemede bulunmuştu.

KIZILAY GENEL BAŞKANI UYARDI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin bölgede etkilerinin araştırıldığını belirterek, vatandaşları, uygun yapılmayan binalara girmemesi için uyardı.

Anahtar Kelimeler:
BingölDeprem
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