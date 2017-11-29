Dünya'da tek: Demir Kilise!

Balat'ta bir dönem çürümeye yüz tutmuş Bulgar kilisesi Sveti Stefan, nam-ı diğer "Demir Kilise"de 7 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

İHA'nın haberine göre, restorasyon çalışmaları yapılan tarihi kilisenin son durumu havadan görüntülenirken, 7 Ocak 2018 tarihinde ibadete açılması planlanan kilisenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılması bekleniyor.

Haliç kıyısında bulunan ve dünyada demirden inşa edilen tek kilise olma özelliğini taşıyan Bulgar kilisesi Sveti Stefan, nam-ı diğer 'Demir Kilise' eski günlerdeki ihtişamına kavuşmak için gün sayıyor.



Demir kilise Sveti Stefan'da 7 yıl süren restorasyon çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla 2011 yılından başlayan restorasyon kapsamında Demir Kilise'nin yüzde 90'ı elden geçirildi.

Kilisenin 7 yıllık süren restorasyon çalışmalarının ardından Aralık ayında tüm eksikliklerinin tamamlanıp 7 Ocak tarihinde resmi açılışının yapılması planlanıyor. Kilisenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yerel yönetim ile kamu kurum ve kuruşlarından yetkililer başta olmak üzere bine yakın davetlinin katılması bekleniyor.

Havadan çekilen görüntülerde kilisenin restorasyon çalışmalarını büyük bir kısmının bittiği ve bazı kısımlarının altın renginde boyandığı görüldü.

"RESTORASYON 16 MİLYON TL'YE MALOLDU"

15 yıldan beri Bulgar Ortodoks Kiliseleri Başkanlığı'nı yürüten Vasil Liaze, kilisenin restorasyonunun 16 milyon TL'ye mal olduğunu, bu paranın 15 milyon TL'sinin Türk hükümeti, 1 milyon TL civarında bir rakamın da Bulgaristan hükümeti tarafından karşılandığını ifade edildi.