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Dünyanın gözü Türkiye'de... İlk açıklama geldi

Dünyanın gözü bugün Türkiye'de gerçekleşen zirveye çevrilmiş durumda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'da bir araya geldi. Üçlü görüşme öncesi Bakan Çavuşoğlu ile Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi. Lavrov'dan kritik bir açıklama geldi.

10 Mart 2022 Perşembe 12:01
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Dünyanın gözü Türkiye'de... İlk açıklama geldi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,  “Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik.” diye konuştu.

Lavrov konuşmasına şöyle devam etti:

“Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz"

Lavrov, “Halkımız birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz. Herkesin de bilinçli bir şekilde krizden çıkmasını diliyoruz.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük.” diye konuştu.

Son Güncelleme: 10.03.2022 13:32
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