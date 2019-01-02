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Duvarı delip 4,5 kilo altın çaldılar

Antalya'da duvarı delinerek girilen kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde 4,5 kilogram altın çalındı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:05
Duvarı delip 4,5 kilo altın çaldılar

Hırsızların kuyumcuda sadece bir bilezik ve kolye bıraktıkları öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Ali A., sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde vitrindeki altınlardan sadece bir bilezik ve kolye kaldığını gördü. Dükkanın duvarında yaklaşık yarım metrelik bir delik olduğunu fark eden Ali A., durumu polise bildirdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin, kuyumcunun yanındaki boş dükkana tavanındaki sacları kırarak girdiği oradan da duvarı delerek kuyumcuya ulaştığını belirledi.

İncelemede, şüphelilerin yaklaşık 1 milyon lira değerinde 4,5 kilogram altını çaldığı tespit edildi. 

Şüphelilerin güvenlik kamerasını ve alarmı devre dışı bırakmak için elektrik panosuna zarar vererek elektriği kestiği görüldü.

Ali A., daha önce de iki kez duvarı delerek dükkana girilmeye çalışıldığını söyledi.

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AntalyaDuvarKuyumcuAltınHırsızlıkHaber
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