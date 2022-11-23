Düzce'de eğitime 2 gün ara verildi

Düzce dün geceye 5,9'luk bir depremle uyandı. Vatandaşların panikle çıktıkları sokaklarda bekleyişi sürerken bölgedeki ekipler, çalışmalarına devam ediyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İlçedeki depremin derinliğiyse 6,81 kilometre.



Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü.

5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan 150 artçı sarsıntı kaydedildi.