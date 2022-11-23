Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

Düzce'de eğitime 2 gün ara verildi

Düzce'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 1'i ağır 93 kişi yaralandı. Tekirdağ'dan İzmir'e kadar birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından bölgedeki artçı sarsıntılar devam ederken, kentte eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiği duyuruldu.

23 Kasım 2022 Çarşamba 23:17
18 Okunma
Düzce'de eğitime 2 gün ara verildi



Düzce dün geceye 5,9'luk bir depremle uyandı. Vatandaşların panikle çıktıkları sokaklarda bekleyişi sürerken bölgedeki ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İlçedeki depremin derinliğiyse 6,81 kilometre.

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. 

5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan 150 artçı sarsıntı kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
DüzceDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93"
"Depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93"
Sergen Deveci'nin son durumuyla ilgili açıklama
Sergen Deveci'nin son durumuyla ilgili açıklama
Felçli hastaya şiddete verilen ceza belli oldu
Felçli hastaya şiddete verilen ceza belli oldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim