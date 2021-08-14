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Düzmece mi gerçek mi olduğu araştırılıyor!

Gençlerin 'Tik Tok' gibi sosyal medyada görüntülerini çekip paylaştıkları mecralara karşı olan bağımlılıkları nedeniyle gerçek hayatta vatandaşlar neyin gerçek neyin senaryo olduğunu karıştırır hale geldi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 21:02
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Düzmece mi gerçek mi olduğu araştırılıyor!

 Sosyal medyada gençlerin takipçi uğruna çeşitli senaryolar uydurarak çektikleri videoların kontrolsüz bir şekilde elden ele yayılması başta polis olmak üzere güvenlik güçlerinin işlerini zorlaştırıyor. Sosyal medyada senaryo gereği olmasına karşın çok kısa süreler içerisinde milyonlarca kişiye yayılan görüntülerin altına gerçek sanılarak yapılan yorumlar hatta güvenlik güçlerine hakarete varan paylaşımlar olayın vahametini gözler önüne seriyor.

 Özellikle kentin en işlek meydanları ve caddelerini tercih eden gençlerin senaryo gereği çektiği videolar yüzünden vatandaşlarda zor durumda kalıyor. Birçok düzmece çekim gerçek sanılarak vatandaşlar tarafından müdahale ediliyor.

 Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde geçtiğimiz gün kız arkadaşını rehin alan bir gencin elinden kızı kurtarmak için elindeki silahla hayaya ateş eden bir başka erkek şahsın görüntüsü de sosyal medyaya düştü. Kısa sürede elden ele milyonlarca kişiye ulaşan görüntülerin gerçek mi ya da düzmece mi olduğu birçok sosyal medya sayfasında tartışıldı. Yirmilik yol diye tabir edilen cadde üzerinde bir genç kız başka bir erkek tarafından boğazından tutularak zorla götürülmek istendi.

 Bu sırada yoldan geçen 2 gençten biri yanında taşıdığı silahı genç kızı rehin alan şahsa doğrultup kızı bırakmasını istedi. Elinde bıçak olan şahıs genç kızı öldürmekle tehdit etti. Dakikalarca süren bu restleşme bir evin balkonunda bulunan bir başka kişi tarafından görüntülendi.

 Elinde tabanca bulunan kişinin havaya ateş açtığı görüntülerde genç kızı sürükleyerek yere yatıran saldırgan olay yerinde bırakıp kaçtı. O sırada tabanca ile havaya ateş eden kişi de koşarak olay yerinden uzaklaştı.

 Bu sırada olay yerine bir bekçinin geldiği yerde yatan genç kızın yaralanıp yaralanmadığını kontrol ettiği görüntülendi. Polis ekipleri gerçek mi ya da senaryo mu olduğu halen tartışılan olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Tik Tok
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