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Ece Erken'in eşi Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı öldürüldü!

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıya uğradı. Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının Mahmutyazıcıoğlu'nun Yeşilköy'deki bir restoranda oturduğu sırada gerçekleştiği öğrenildi. Beşiktaş resmi Twitter hesabından açıklama yayınlandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinden sonra ilk görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

27 Ocak 2022 Perşembe 10:23
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Ece Erken'in eşi Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı öldürüldü!
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 Ece Erken ile evlilik yapan ve bu haberlerle gündeme gelen eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yedi el ateş edildiği iddia edildi.

Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Söylemezsem Olmaz yayınında cenazenin yarın gerçekleşeceği ve Trabzon'a naaşın gönderileceği açıklandı.
 

Son Güncelleme: 27.01.2022 11:29
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