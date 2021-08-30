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Ece Üner ne diyeceğini bilemedi! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner ile Susma programında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Programa katılan Adnan Bey, karısının, kendi öz babasıyla cinsel birliktelik yaşadığını ve çocuklarının da babasından olduğunu iddia etti. Adnan Bey'in açıklamaları herkesi şoke etti.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:11
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Ece Üner ne diyeceğini bilemedi! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Yeni sezonda Ece Üner'in sunumuyla ekrana gelen Ece Üner ile Susma'da yaşananlar herkesi şoke etti. Genelde Müge Anlı'nın programlarında yaşanan olaylara benzer bu olay da ağızları açık bıraktı.

Programa katılan, 5 çocuğu olduğunu ifade eden Adnan Bey, eşinin ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını söyledi. Eşinin de bu durumu itiraf ettiğini de ekledi.

Mağdur olduğunu söyleyen Adnan bey, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı; eşi ve öz babasını kendi evinde ilişkiye girerken yakaladığını iddia etti. Adnan beyin aktardıklarına göre geçtiğimiz sene babası evlerine misafirliğe geldi ve 5 çocuğu ve eşi bir odada, babası da başka bir odada yattı.

"20 YILDIR SÜRÜYORMUŞ!"

Gece 2 gibi tuvalette kalktığında eşinin uyuduğu odanın ışığını açık gören Adnan Bey babasını ve eşini ilişkiye girerken yakaladı. Bu sırada çocuklar da aynı odada uyuyordu.

Adnan Bey eşinin çocuklarının 2'sinin kayınpederinden olduğunu, bu ilişkinin Adnan bey askerdeyken başladığını ve 20 yıldır da sürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Adnan bey 5 çocuğuna da DNA testi yapılmasını istedi.

ECE ÜNER'İN NUTKU TUTULDU

Ece Üner yaşananları dinlerken ise şoke oldu ve "Bu iddiayı duyduğum anda söyleyecek kelimem yoktu. Olayın mağduru öyle şeyler anlatıyor ki inanmamak elde değil. Herkesi şoke edecek iddialar. Bu iddiaları duyunca tansiyonum oynadı" dedi.

Son Güncelleme: 30.08.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
Ece Üner
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