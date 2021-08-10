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Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı. 18 yaşındaki Eda Nur, intihar etmeden önce iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.

10 Ağustos 2021 Salı 16:42
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Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Ankara'da 15'inci katta atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan diğer zanlı çıkarıldığı mahkemede "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Eda Nur Kaplan intihar etmeden önce iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.

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