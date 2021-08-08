Eda Nur Kaplan'dan acı haber! Annesine attığı son mesaj ortaya çıktı

Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine "Küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar" mesajını gönderip yaşamına son verdi. Kaplan'ın intihardan önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu bildirdiği 2 kişi hakkında polise suç duyurusunda bulunduğu, şahıslardan Mehmet A.'nın gözaltına alınıp delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldığı, Yusuf. G.'nin ise arandığı öğrenildi.

DHA'nın aktardığına göre cumartesi saat 01.00 sıralarında Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitede bir süredir ablasıyla yaşayan Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Genç kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Babasını küçük yaşta kaybeden ve yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur Kaplan'ın intihardan bir gün önce polise giderek, 30 Temmuz'da iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını bildirip şikayetçi olduğu öğrenildi.

Eda Nur Kaplan'ın sağlık kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı öne sürüldü. Ancak ismini verdiği Mehmet A. gözaltına alındı. Mehmet A.'nın sorgusunda, diğer kişinin adının Yusuf G. olduğu öğrenildi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

DELİL YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİYLE SERBEST BIRAKILDI

Mehmet A. ise Emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı.

"HAKKIMI YERDE BIRAKMAYIN"

Eda Nur Kaplan'ın yaşamına son vermeden önce annesine cep telefonundan mesaj attığı aktarıldı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamı, Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın."

Kaplan’ın mektubunun ortaya çıkmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, #edanuricinadalet hastagıyla paylaşımda bulundu.

Ankara Kadın Platformu, yaptığı paylaşımda, “30 Temmuz'da Ankara’da 2 kişinin tecavüzüne uğrayan, şikayeti sonrası tecavüzcülerin serbest kalmasını kaldıramayan Eda Nur hayatına son verdi! Bu intihar değil cinayettir! Kadınları değil, tecavüzcü erkekleri koruyan erkek devlet Eda Nur'un failidir” ifadelerine yer verildi.