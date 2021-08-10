Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme olayı
Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme...
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi

Eda Nur Kaplan’ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eda Nur Kaplan’ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli M.A. hakkında yakalama karar çıkarıldığını açıkladı.

10 Ağustos 2021 Salı 21:47
119 Okunma
Eda Nur Kaplan’ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Eda Nur Kaplan’ın 7 Ağustos 2021 tarihinde yüksekten düşme neticesinde hayatını kaybetmesi ve adı geçenin cinsel saldırı suçuna ilişkin olarak yaptığı müracaatı ile başlatılan soruşturmaların, olayların birbiriyle bağlantılı olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda Başsavcılığımız talimatıyla dün gözaltına alınan şüpheli Y.G.’ye, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanmış olup karara Başsavcılığımız tarafından derhal itiraz edilmiştir. Ayrıca diğer şüpheli M.A. hakkında Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir” denildi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 26 bin 597 yeni vaka, 124 can kaybı
Türkiye'de 26 bin 597 yeni vaka, 124 can kaybı
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
Şahan Gökbakar, YouTube'da yayınlanan Instagram videoları için harekete geçti
Şahan Gökbakar, YouTube'da yayınlanan Instagram videoları için harekete geçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim