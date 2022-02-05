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Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi!

Karar Gazetesi, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Hadi İnşallah" şeklinde tweet atan editörü Özge Kar'ın işine son verdiğini duyurdu.

05 Şubat 2022 Cumartesi 21:38
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Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk siyasetçilerden ve dünya liderlerinde peş peşe geçmiş olsun mesajları gelirken, Karar Gazetesi editöründen imalı bir mesaj geldi.

"HADİ İNŞALLAH" DİYE TWEET ATTI

Karar gazetesinin internet editörü Özge Kar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu tweetini alıntılayarak "Hadi İnşallah" ifadesini kullandı. Editör Kar, daha sonra gelen tepkiler üzerine tweeti silerek hesabını kapattı.

Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı

KARAR'DAN AÇIKLAMA: TASVİP ETMİYORUZ

Karar Gazetesi yaptığı açıklamada, editörün işine derhal son verildiğini duyurarak kamuoyundan özür diledi.

Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı

Gazete, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3 aydır internet sitemizde çalışan bir personelin kendi kişisel Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlığıyla ilgili yaptığı çirkin paylaşımı asla tasvip etmiyoruz. İlgili kişinin derhal işine son verildiği bilgisini ve samimi üzüntümüzü kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Karar GazetesiCumhurbaşkanı Erdoğan
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