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Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB duyurdu

Ege Denizi'nde eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağını Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları taciz etti. MSB'den yapılan açıklamada Yunan uçaklarının radar kilidi atarak Türk uçaklarını taciz ettiği belirtildi.

25 Ağustos 2022 Perşembe 10:39
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Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB duyurdu


 Ege Denizi'nde Yunan uçakları Türk F-16'larını taciz etti. MSB kaynakları; NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağının, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini bildirdi.

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