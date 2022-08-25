Ege Denizi'nde Yunan uçakları Türk F-16'larını taciz etti. MSB kaynakları; NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağının, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini bildirdi.
Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB duyurdu
Ege Denizi'nde eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağını Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları taciz etti. MSB'den yapılan açıklamada Yunan uçaklarının radar kilidi atarak Türk uçaklarını taciz ettiği belirtildi.
25 Ağustos 2022 Perşembe 10:39
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