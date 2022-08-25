Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB duyurdu

Ege Denizi'nde eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağını Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları taciz etti. MSB'den yapılan açıklamada Yunan uçaklarının radar kilidi atarak Türk uçaklarını taciz ettiği belirtildi.