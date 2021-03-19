Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
1 yıl cezaevine gönderildi
1 yıl cezaevine gönderildi
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler

Ege'de yine Yunan zulmü: Göçmenleri kelepçeleyip denize attılar

Yunanistan'ın ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp, can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize attığı düzensiz göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenliği yetişti. 3 göçmen kurtarılırken 3'ünün de cansız bedenine ulaşıldı.

19 Mart 2021 Cuma 13:05
311 Okunma
Ege'de yine Yunan zulmü: Göçmenleri kelepçeleyip denize attılar

İzmir'in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenler yine Yunan zulmüne maruz kaldı. 

Boğaz Adası mevkisinde Yunanistan tarafından denize atılarak geri itilen 7 kişi için Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 

Ekipler Boğaz Adası'nda tespit edilen 2 sığınmacı ile denizdeki 2 kişiyi kurtardı. 2 sığınmacının da cesedine ulaşıldı.

Denizden kurtarılan sığınmacılardan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Elleri plastik kelepçeyle bağlandı

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Alınan ilk ifadeler doğrultusunda, Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek eşyalarına el konan sığınmacıların, herhangi bir can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize atıldıkları öğrenilmiştir" denildi.

1 sığınmacı helikopter destekli operasyonla aranıyor

Kaybolan 1 sığınmacı, 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 helikopterle aranıyor.

Olayla ilgli Çeşme Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz’de ortak eğitimler yapıyor
Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz’de ortak eğitimler yapıyor
Erdoğan: Putin çok şık bir yanıt verdi
Erdoğan: Putin çok şık bir yanıt verdi
Twitter da Türkiye'de temsilci atıyor
Twitter da Türkiye'de temsilci atıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim