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Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir’in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

30 Ekim 2020 Cuma 15:50
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Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.’de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

EGE DENIZI'NDE SEFERIHISAR ILCESI ACIKLARINDA 6.8 BUYUKLUGUNDE DEPREM MEYDANA GELDI. IZMIR'DE BAZI BINALAR YIKILDI, COK SAYIDA, BINA HASAR GORDU. (IZMIR, DHA)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.


EGE DENIZI'NDE SEFERIHISAR ILCESI ACIKLARINDA 6.8 BUYUKLUGUNDE DEPREM MEYDANA GELDI. IZMIR'DE BAZI BINALAR YIKILDI, COK SAYIDA, BINA HASAR GORDU. (IZMIR, DHA)

'CAN VE MAL KAYBININ OLMAMASINI ÜMİT EDİYORUM'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Tunç Soyer açıklamasında, "Az önce yaşanan deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybının olmamasını umut ediyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Afet ekiplerimiz hazır" dedi.

KIZILAY KAN MERKEZİ YIKILDI

İzmir'in Bayraklı İlçesinde kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı. En Fazla yıkımın altında yaşandığı ilçede enkaz altında kalan vatandaşlar var.

VATANDAŞLAR, DIŞARIDA BEKLİYOR

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara dökülen vatandaşlar, dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı binaların yıkıldığı kentte, vatandaşlar büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Bu arada depremin ardından kent merkezinde iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, operatörlerdeki yoğunluk nedeniyle yakınlarına ulaşamayınca, tedirgin olup yollara düştü. Bu nedenle kent merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

SOYER: 20’YE YAKIN YIKIM İHBARI GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kendilerine 20’ye yakın yıkım ihbarı geldiğini söyledi. 

Bu arada, AFAD, belediye, itfaiye ve 112 Acil ekipleri yıkımın olduğu söylenen Bayraklı ilçesine yönlendirildi. Ekiplerin enkazdaki çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkaz altından kurtarılan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YÜKSEKTEN ATLAMA SONUCU YARALANANLAR OLDU

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğün6deki deprem sırasında bazı vatandaşların panik yapıp yüksekten atlama sonucu yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanelere tedaviye alındığı bildirildi.

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