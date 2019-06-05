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Ege Denizi'nde deprem!

İlk belirlemelere göre saat 08:16'da Ege Denizi'nde Girit Adası dolayları 3.4'lük depremle sallandı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:21
Ege Denizi'nde deprem!
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Sabah saatlerinde Ege Denizi depremle sarsıldı. Ölçümlere göre 3.4 büyüklüğünde olan ve Girit Adası dolaylarında gerçekleşen depremde can ve mal kaybı olmadığı tahmin ediliyor. Güncel son depremler listesine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

SON DEPREMLER

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Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Yaşanan bir deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğünü tespit edebilmek için son depremler konusunda araştırmalar yapıyor. Haberimizde Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesi yer alıyor…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.

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Son Güncelleme: 05.06.2019 10:31
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberDepremDenizEge
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