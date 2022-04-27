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Ege Denizi'nde şiddetli deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 07:22
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Ege Denizi'nde şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 8,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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