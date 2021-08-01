Ege Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de ve 14,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41,22 kilometre olarak ölçüldü.

"AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR İHBARIN OLMADIĞI BİLGİSİ ALINDI"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

DATÇA AÇIKLARINDAKİ SARSINTILAR SÜRÜYOR

Saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde depremin yaşandığı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 ve 3,7 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı saat 08.12'de ve 7,26 kilometre derinlikte, 3,7 büyüklüğündeki deprem ise 08.15'te ve 7,13 kilometre derinlikte yaşandı.

İki depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,07 ve 47,23 kilometre olarak ölçüldü.