Ege ve Doğu Akdeniz'de büyük tatbikat

Ege'de ve Akdeniz'de, enerji kaynakları nedeniyle zaman zaman sular ısınıyor. Deniz Kuvvetleri, bu haklı mücadelede Türkiye için en önemli güçlerden biri.

Donanma, mart ayındaki "Mavi Vatan" tatbikatından sonra, "Denizkurdu 2021" ile yine Ege ve Doğu Akdeniz'e açılıyor.

25 bin 500 personel sahada

Tatbikata 132 gemi, 10 Denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katılıyor. Kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra, 10 kamu kurumu ve Türk Kızılayı ile işbirliği test edilecek.

Bu destekle 25 bin 500 personelin sahada olması öngörülüyor.

Denizkurdu 2021 tatbikatı, stratejik seviyede harekâta hazırlık unsurları içeriyor.

Birlik ve timlerin su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, elektronik harp, denizaltıdan personel kurtarma yetkinliği onlardan birkaçı.

83 gemi, 22 limanı ziyaret edecek

Tatbikatın son safhasında 83 gemi, Ege ve Doğu Akdeniz'de 22 Limanı ziyaret edecek.

Önceki yılların aksine, koronavirüs önlemleri nedeniyle, gemiler vatandaşlara açılmayacak.

Denizkurdu 2021 tatbikatı, 5 Haziran'da Doğu Akdeniz'deki seçkin gözlemci günü ile tamamlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı tatbikatın başladığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Görüntülü paylaşımda "Kahramanlık andıdır bahriyenin gür sesi... Donanmamız, suların şimşek saçan pençesi" ifadeleri kullanıldı.