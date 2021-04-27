AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu ve herhangi bir şekilde hak ve menfaatlerinin gasp edilmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Çelik, parti genel merkezinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Cenevre’de yapılan Kıbrıs görüşmelerine değinen Çelik, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’yi ziyaret ettiğini anımsattı. Tatar’a, babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunan Çelik, “Şimdiye kadar Rum, Yunan tarafının maksimalist politikaları hiçbir şekilde bir çözüme yanaşmadı. Artık egemen bir devlet olarak KKTC’nin önümüzdeki dönemde hayatına bu şekilde devam etmesi yönündeki yaklaşım çok daha güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir.” dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’nin her zaman yanındadır. Herhangi bir şekilde hak ve menfaatlerinin gasp edilmesine müsaade etmeyecektir. Gerek Kıbrıs adasında KKTC’nin egemenlik haklarının gasp edilmesine gerek Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin gasp edilmesine dönük bütün tutumların karşısında KKTC ile birlikte mücadele edecek bir Türkiye vardır. Buradan bir kere daha egemen bağımsız KKTC’ye selamlarımızı iletiyoruz.”