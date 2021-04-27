Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

"Egemen bağımsız KKTC’ye selamlarımızı iletiyoruz"

Çelik, MKYK toplantısı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

27 Nisan 2021 Salı 22:19
184 Okunma
"Egemen bağımsız KKTC’ye selamlarımızı iletiyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu ve herhangi bir şekilde hak ve menfaatlerinin gasp edilmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Çelik, parti genel merkezinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Cenevre’de yapılan Kıbrıs görüşmelerine değinen Çelik, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’yi ziyaret ettiğini anımsattı. Tatar’a, babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunan Çelik, “Şimdiye kadar Rum, Yunan tarafının maksimalist politikaları hiçbir şekilde bir çözüme yanaşmadı. Artık egemen bir devlet olarak KKTC’nin önümüzdeki dönemde hayatına bu şekilde devam etmesi yönündeki yaklaşım çok daha güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir.” dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’nin her zaman yanındadır. Herhangi bir şekilde hak ve menfaatlerinin gasp edilmesine müsaade etmeyecektir. Gerek Kıbrıs adasında KKTC’nin egemenlik haklarının gasp edilmesine gerek Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin gasp edilmesine dönük bütün tutumların karşısında KKTC ile birlikte mücadele edecek bir Türkiye vardır. Buradan bir kere daha egemen bağımsız KKTC’ye selamlarımızı iletiyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
T.C. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
T.C. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
Bakan Ersoy: Turizm personelinin tamamı aşılanacak
Bakan Ersoy: Turizm personelinin tamamı aşılanacak
Türkiye İçişleri'nden tam kapanma genelgesi
Türkiye İçişleri'nden tam kapanma genelgesi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim