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Egemen Bağış büyükelçi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesine göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı.

20 Eylül 2019 Cuma 08:55
Egemen Bağış büyükelçi oldu

TC Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Adil Karaismailoğlu getirildi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak görevinden alınırken bu suretle boşalan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne Yalçın Eyigün'ün ataması yapıldı. 

TCDD'DE APAYDIN VE KURT GÖREVLERİNDEN ALINDI

Atama kararları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı.

Bu suretle boşalan TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı.

TCDD Genel Müdür Yardımcılığına Öner Özgür, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına ise Yunus Emre Ayözen'in atamaları gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Recep Kemal Akyürek, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine Mehmet Hakan Dursun, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fehmi Rasim Çelik atandı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılıklarına Dursun Uyar, Hüseyin İnceöz ve Mehmet Koç'un atamaları yapıldı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Nihat Sabuncu atanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Rifat Tan Benadam getirildi.

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