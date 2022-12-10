Eğitime hava kirliliği engeli! 2 gün ara verildi

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, başkent Tahran ve Elburz eyaletinde yoğun hava kirliliğinin tüm yaş grupları için sağlıksız olduğu belirtilerek eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu. Elburz eyaletindeki tüm okullar hava kirliliği nedeniyle tatil ilan edilirken, Tahran eyaletinin Firuzkoh ve Demavend şehirleri dışındaki tüm bölgeler okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Tahran Hava Kalitesi Kontrol Merkezinin raporuna göre başkent Tahran'da hava kalitesi 150 mikrogram/metreküpün üzerinde ölçülürken, bunun tüm yaş gruplar için sağlıksız ve tehlikeli olduğu belirtildi. İran Meteoroloji Kurumu Ulusal Hava Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi Başkanı Sadık Ziyayiyan ise hava kirliliğinin Pazartesi gününe kadar Tahran ve Elburz eyaletlerinde devam edeceğini belirterek, İranlılardan acil durumlar dışında dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsuni'ye göre ülkede hava kirliliği nedeniyle yılda 20 bin 800 kişi hayatını kaybediyor. İran'da 27 şehirde yapılan araştırmada hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle 20 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın başkent Tahran'da 6 bin 400 olduğu belirtiliyor.

Tahran'ın hava kirliliğine, şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmaması, nüfus yoğunluğu, eski model araçlar ile yaygın kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazlarının neden olduğu belirtiliyor. Tahran'da hava kirliliği nedeniyle sık sık okullarda eğitime ara veriliyor.