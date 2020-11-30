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Ehliyet hayali, 75 yaşında gerçek oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Süleyman Şenlik (75), yıllardır istediği ehliyeti almaya hak kazandı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:18
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Ehliyet hayali, 75 yaşında gerçek oldu

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Yusufçamı Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Süleyman Şenlik, yıllardır istediği ehliyetini almaya hak kazandı. Teorik sınavda 68 puan alan Şenlik, ardından da pandemi tedbirleri kapsamında direksiyon sınavına girerek başarılı oldu.

Ehliyetini önümüzdeki günlerde çıkartacağını söyleyen Süleyman Şenlik, “Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Bir hayalimi gerçekleştirdim. Daha önce tarlada traktör kullanıyordum ehliyet almak için bir türlü fırsatım olmadı. Şimdi çok mutluyum” dedi.

Sürücü kursu sahibi Güray Öztahtalı da “Süleyman amcamız çok istekliydi, derslere çok sıkı çalıştı. Biz de her adayımız gibi ona da özel yaklaştık. Geçen yıl da 65 yaşındaki Dudu teyzemizi ehliyet sahibi yapmıştık. Süleyman amcaya ehliyeti hayırlı olsun, Allah kazasız belasız sürüşler nasip etsin” dedi

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