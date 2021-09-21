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Ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı

Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran bir kişi, maskesine gizli kamera kulağına da "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişinin kulağındaki "böcek" hastanede çıkartıldı.

21 Eylül 2021 Salı 11:03
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Ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren S.A., kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Sınav esnasında S.A., maskesinin altındaki gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa iletti.

Kulağındaki "böcek" adı verilen özel dinleme cihazıyla da cevapları alan kişi, bu şekilde soruları yanıtladı.

Sınavda S.A.'nın tavırlarından şüphelenen görevli öğretmenler, kopya çektiğini fark edince durumu polise bildirdi. E-Sınav Merkezi'ne gelen polis ekipleri, S.A.'nın üzerinde dedektör ile arama yaptı.

Ekipler, kulağına yerleştirdiği "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı ile maskesine kamufle ettiği kablosuz kamerayı tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan S.A., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerine teslim edildi.

KOM polisi, S.A.'nın kulağındaki "böcek" cihazını çıkartabilmek için Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürdü. Burada sağlık görevlilerince, kulağındaki "böcek" cımbız yardımıyla çıkartıldı.

Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürülen S.A.'nın suç ortağı H.K. da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Her iki şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kopya
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