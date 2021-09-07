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Ekmek kuyruğunda cinayet

Adana'da 15 yaşında bir çocuk ekmek kuyruğunda kendisine yan baktığını iddia ettiği 13 yaşındaki çocuğu bıçakladı. 13 yaşındaki Boran Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil zanlısı N.T. ilk ifadesinde öldürmek istemediğini, pişman olduğunu söyledi.

07 Eylül 2021 Salı 10:36
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Ekmek kuyruğunda cinayet

Adana’da ekmek kuyruğunda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 1 Eylül günü sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ekmek almak için  fırın sırasında bekleyen Boran Özdemir (13), ile önündeki Ö.T. (16)'nin kendisine "Ne bakıyorsun" demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ö.T.’nin kardeşi N.T. (15), evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Baran Özdemir’i göğsünden bıçakladı. Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül’de hayatını kaybetti. Özdemir, Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi.

"ÖLDÜRMEK İSTEMİYORDUM, PİŞMANIM"

Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı N.T. ile ağabeyi Ö.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, Anadolu Mahallesi’ndeki eve yapılan baskında iki kardeş gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., “Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünden geçerken bana yan bakınca, ‘Ne bakıyorsun?’ dedim. Kavga çıktı” dedi. Katil zanlısı N.T. ise öldürmek istemediğini, pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube  Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.T. ile Ö.T., adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
AdanaEkmek Kuyruğunda Cinayet
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