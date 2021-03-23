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Ekonomi Reformları Eylem Planı ilan edildi

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi alanındaki reformlarla ilgili takvimin tamamlandığını duyurdu.

23 Mart 2021 Salı 22:14
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Ekonomi Reformları Eylem Planı ilan edildi

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi alanındaki reformlarla ilgili takvimin tamamlandığını duyurdu. Ekonomide Reform takvimini açıklayan Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" notunu düştü.

Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda öne çıkan 10 ana başlık şöyle:

  • Kamu Maliyesi
  • Fiyat İstikrarı
  • Finansal Sektör
  • Cari Açık
  • İstihdam
  • Kurumsal Yönetişim
  • Yatırımların Teşvik Edilmesi
  • İç Ticaretin Kolaylaştırılması
  • Rekabet
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Reformları Eylem PlanıLütfi Elvan
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