Ekonomi Reformları Eylem Planı ilan edildi

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi alanındaki reformlarla ilgili takvimin tamamlandığını duyurdu. Ekonomide Reform takvimini açıklayan Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" notunu düştü.

Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda öne çıkan 10 ana başlık şöyle: