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Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta

"Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz"

24 Haziran 2020 Çarşamba 08:45
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Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. 

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gel sel felaketinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla konuştu. İmamoğlu, “Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz inşallah" dedi. Vatandaşlara gerekli yardımın yapılacağını belirten İmamoğlu, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİstanbul Sel FelaketiEsenyurt
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VATANDAŞ 2020-06-24 09:07:52

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