Ekrem İmamoğlu'na suikast son anda önlendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör örgütü DEAŞ suikast emri verdi. Koruma sayısı arttırılan İmamoğlu'na yapılacak suikast son anda önlendi.

Oda TV'nin haberine göre, ''İmamoğlu’na suikat girişiminde bulunmak için görevlendirilen IŞİD militanları son anda yakalandı'' denildi.

Halk TV Haber Koordinatörü Bengü Şap da, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na suikast alarmı verildiğini ve İmamoğlu'nun koruma çemberinin genişletildiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından olayı doğrulayan Bengü Şap, İmamoğlu'nun koruma çemberinin genişletildiğini ve korumaların teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Bengü Şap, olayı henüz İçişleri Bakanlığı'na doğrulatamadığını ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarına doğrulattığını ifade etti.