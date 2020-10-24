Ekrem İmamoğlu'nun corona virüs testi pozitif

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

Açıklamayı İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptı. Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki İstanbul ziyaretinde bulunacak ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı bir toplantı düzenleyecekti.

VALİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.