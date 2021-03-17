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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ''hakaret'' ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 7 bin 80 lira para cezası verildi.

17 Mart 2021 Çarşamba 11:30
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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret'' suçlamasıyla 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı sırasında Karadeniz gezisi kapsamında 5 Haziran 2019’da Ordu programının ardından İstanbul’a gitmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VIP Salonu'nda dönemin Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel katıldı.

Müşteki avukatı Resul Yılmaz, sanığın önceki celsedeki savcı mütalaası doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Önceki beyanlarını yineleyen sanık avukatları Sercan Polat ve Kemal Polat, İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ekrem İmamoğlu'na, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a Ordu Valiliği döneminde hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın 2 Mart'ta görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" ifadelerini kullanmıştı.

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