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Eksi 80 derecede saklanıyor

Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BioNTech aşısı TC Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.

31 Mart 2021 Çarşamba 11:16
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Eksi 80 derecede saklanıyor

Aşılar, saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

Aşıların, analiz çalışmasının ardından uygulanması bekleniyor.

Corona virüse karşı 2.8 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak.

Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı.

Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek.

Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak.

Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tedariki ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
BioNTech Aşısı
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