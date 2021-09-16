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Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı!

Patlamış mısıra benzeyen ve genellikle Ekvator çevresinde yaşamasıyla bilinen Planthopper böceği Türkiye'de de görülmeye başlandı. Böceğin videosu sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

16 Eylül 2021 Perşembe 13:50
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Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı!

Ekvator ve çevresinde yaşamasıyla bilinen Planthopper böceği Türkiye'de de görülmeye başlandı. Daha önce Üsküdar civarında vatandaşlar tarafından fotoğraflanan böceğin bu sefer de videosu çekildi.

PATLAMIŞ MISIRA BENZETTİLER

Sosyal medya kullanıcıları bugün White Planthopper isimli ve genelde yağmur ormanlarında yaşayan böceğin sosyal medyada dolaşan videosuna oldukça ilgi gösterdi. Böceğin görüntüsü kullanıcılar tarafından 'patlamış mısır'a benzetilirken kimisi ise 'çirkin yaratık' yorumunda bulundu.

YAĞMURU SEVİYOR

White Planthopper böceğinin yağmuru sevmesi nedeniyle daha çok aşırı yağış alan bölgelerde yaşadığı biliniyor. Bu böceklerin Türkiye'de de görülmesi şaşkınlık yarattı.

Anahtar Kelimeler:
Ekvator BöceğiTürkiyePatlamış Mısır
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